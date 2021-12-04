В пожаре на Днепропетровщине погиб мужчина

Возгорание возникло на территории частного домовладения. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

В селе Пропашное Днепропетровской области в субботу, 4 декабря, произошел пожар. Погиб мужчина. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что возгорание возникло на территории частного домовладения. Горело перекрытие крыши и имущество внутри отдельно стоящей летней кухни.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Огнем повреждены крыша, перекрытие летней кухни и имущество внутри общей площади 20 кв. м.

Причины пожара устанавливаются.