В Турцию прибыло судно с мертвым украинским моряком

Тело находится в сидячем положении. Его не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте.

В Турцию из Одессы прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк. Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин, пишет УНИАН.

Он рассказал, что вчера об инциденте ему сообщили члены экипажа балкера THOR (IMO 9291418, флаг Маршалловы острова).

"Моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении: в таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", - говорит юрист.

Отмечается, что по состоянию вечер пятницы, 3 декабря, разлагающийся труп все еще находился в каюте, а судно стояло на рейде в Стамбульском порту.

По словам юриста, для оформления соответствующих документов (списания мертвого моряка) необходимо определенное время.

Он рассказал, что члены команды находятся в стрессовом состоянии.

"Люди возмущены, некоторые подавлены... Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах", - отметил юрист.

Теперь предстоит доставить умершего моряка в Украину самолетом.