Водитель маршрутки сбил двух женщин в центре Львова, одна погибла

Погибшую после удара зацепило за кузов, и автобус протянул ее за собой несколько километров.

Утром в субботу в центре Львова одна женщина погибла, еще одна госпитализирована в результате ДТП. Об этом сообщает Нацполиция 20 ноября.

Авария произошла около шести часов утра на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

"Водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок, 48 и 67 лет, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии", - говорится в сообщении.

В результате наезда 67-летнюю женщину отбросило на проезжую часть, она получила травмы и была госпитализирована.

Вскоре полицейские обнаружили маршрутку на улице Джорджа Вашингтона - конечной остановке маршрута №138 в нескольких километрах от центра города. Поблизости маршрутки обнаружили тело второй потерпевшей - после удара ее зацепило за кузов, и автобус потянул ее за собой.

Водитель автобуса задержан. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).