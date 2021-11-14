Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС

14 ноября в 06 часов 22 минуты в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Абхазской Соборного района города Днепр из квартиры идет дым.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что по вызову сразу были направлены дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"По прибытии спасателей к месту происшествия установлено, что возник пожар внутри квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Общая площадь пожара составила 30 м.кв.. Пожар локализовали в 06 часов 48 минут и ликвидировали в 7 часов 10 минут. К тушению пожара было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники", - отмечается в сообщении.