В Сумах пьяный водитель маршрутки притворялся пассажиром

Сначала нетрезвый водитель отказывался останавливаться по требованию полиции, а затем пересел в салон и притворился спящим пассажиром.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Сумской области.

Полицию вызвал очевидец, сообщив, что очень пьяный мужчина за рулем пассажирского автобуса намерен отъезжать от остановки. Патрульные догнали маршрутку, однако водитель не остановился ни на один сигнал правоохранителей, а лишь увеличил скорость.

После остановки маршрутки водитель пересел в салон маршрутки на заднее сиденье и начал притворяться спящим пассажиром.

В результате мужчину задержали, и он признался, что действительно пил. На него составили два протокола: за отказ остановиться и за отказ проходить тест на алкоголь, а также отстранили от вождения.