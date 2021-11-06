В Киеве конфликт между прохожими закончился убийством (видео)

На месте происшествия медицинские работники констатировали смерть 27-летнего киевлянина. Нападавший задержан.

В столичном районе Позняки между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них нанес другому смертельное ножевое ранение. Злоумышленник задержан, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Об инциденте, что произошел вечером в четверг на проспекте Петра Григоренко, полицейских проинформировал охранник торгового заведения, который стал свидетелем ссоры. Когда правоохранители прибыли, заявитель рассказал, что услышал крики мужчин, а затем увидел одного из них на земле.

"В результате внезапного конфликта двух прохожих один из них ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия медицинские работники констатировали смерть 27-летнего киевлянина", - сообщили в полиции.

Злоумышленник, который оказался местным жителем 1995 года рождения, задержан. У него изъяли вещественное доказательство - нож со следами вещества бурого цвета.

Мужчине сообщено о подозрении по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.