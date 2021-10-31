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В Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца (видео)

  6   0 31.10.2021, 13:04 | Новости, Видео, Происшествия
В Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца (видео)

В одном из кафе мужчина с ножом потребовал у работницы вернуть какие-то якобы невозвращенные деньги, а после забежал в магазин и взял в заложницы женщину-продавца.

В одном из магазинов в Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца, приставив к ее шее нож. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Инцидент произошел в субботу, 30 октября, около 6 утра на территории микрорайона Таврический.

На месте преступления выяснилось, что около 05:50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны, поскольку в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, начал требовать возврата будто бы не возвращенных денег. Когда на место вызова подъехал наряд УПО, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские разоружили его и задержали.

По словам начальника областного главка полиции Руслана Осипенко, злоумышленником оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель. Пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранений. Задержанному объявлено о подозрении в хулиганстве (ч.4 ст.296 УКУ) захвате заложников (ч.2 ст.147 УКУ).

В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемый помещен в условия изолятора временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному может грозить 15 лет тюрьмы.


 

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