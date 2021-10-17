В Харькове пять мастифов загрызли женщину

Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении пять собак бойцовской породы. При нападении они ели тело жертвы.

В Новобаварском районе Харькова в субботу, 16 октября, пять собак бойцовской породы загрызли 81-летнюю женщину. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Трагедия произошла во второй половине дня. О произошедшем правоохранителям сообщила соседка жертвы.

"Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы", - говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал Труха Харьков информирует, что речь идет о собаках породы мастиф, которые "порвали и начали жевать жертву".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК с пометкой "несчастный случай".