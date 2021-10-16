В Киеве автобус попал под обстрел, ранен водитель

Злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

В Днепровском районе Киева группа неизвестных обстреляла автобус. Водитель получил ранения, сообщило накануне столичное управление Нацполиции.

"Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия. Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.