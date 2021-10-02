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В центре Киева легковушка сбила насмерть пешехода (видео)

  6   0 02.10.2021, 13:04 | Новости, Видео, Происшествия
В центре Киева легковушка сбила насмерть пешехода (видео)

В ночь на 2 октября в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Видео с места происшествия опубликовал один из столичных Telegram-каналов.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Там водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу через пешеходный переход.

Очевидцы утверждают, что удар был очень сильный. Пострадавшего отбросило примерно на 10 метров в зеленую зону.

На кадрах с места происшествия видно медиков, пытающихся спасти ему жизнь. К сожалению, все предпринятые ими реанимационные меры оказались напрасны. Мужчина погиб на месте происшествия.

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