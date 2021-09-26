На окраине Киева ночью горел хостел, погиб мужчина

В Святошинском районе Киева ночью горел хостел. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что загорелось переоборудованное под хостел административное здание на улице Симиренко. Пожар оперативно локализовали и потушили.

По предварительным данным, в комнате, где произошло возгорание, находились трое мужчин. Один из них успел выбежать на улицу по лестнице, второму пришлось прыгать из окна на третьем этаже.

"... третьего мужчину 1987 года рождения обнаружили без признаков жизни во время тушения пожара. Пострадавшего, который получил травмы от падения с высоты, госпитализировали в 1-ую областной клинической больницы для обследования", - говорится в сообщении.