На Львовщине мужчина на авто насмерть задавил собственную дочь

Трагедия произошла во дворе частного дома. Мужчина включил задний ход на авто, не заметив за машиной двухлетнюю девочку.

Во Львовской области мужчина на автомобиле, двигаясь задним ходом, насмерть задавил собственную двухлетнюю дочь. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает полиция области.

Трагедия произошла накануне 21:15 в одном из сел Яворовского района.

31-летний местный житель за рулем авто двигался задним ходом в своем дворе и наехал на собственную двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушение правил безопасности движения.