Во Львове пациентка после трепанации сбежала из больницы

Женщину в одной футболке и с забинтованной головой увидел на улице инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухачев.

Во Львове пациентка, которой провели операцию трепанации черепа сбежала из больницы и была через сутки обнаружена патрульными. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Женщину в одной футболке и с забинтованной головой увидел на улице инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухачев.

Полицейский подошел к ней и выяснил, что женщина плохо ориентируется в происходящем. После разговора с женщиной он позвонил на горячую линию 102 и выяснил, что она пациентка больницы, которой накануне провели сложную операцию трепанации черепа, а после этого женщина просто исчезла из палаты.

Поисками женщины уже целый день занимается дочь. Пока на место обнаружения женщины ехала дочь и медики, жители принесли женщине одежду. После осмотра ее немедленно госпитализировали в больницу.