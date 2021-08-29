В Киеве водитель сбил велосипедистов и врезался в столб

В Киеве вечером 28 августа произошла авария на перекрестке улиц Крайняя и Братиславская, в результате которой погиб водитель.

Об этом сообщает "Автопатруль Майдан" в Facebook.

Авария произошла напротив "Эпицентра". Водитель "Ланоса" на большой скорости мчался по второй полосе со стороны Лесного проспекта на Троещину. На перекрестке он не затормозил на красный свет светофора, а повернул направо перед машинами. В это время на светофоре зеленого света ждали двое велосипедистов, на которых и наехал лихач. После этого авто задело бордюр и его отбросило в столб.

Водитель погиб на месте, его тело доставали из машины спасатели. Велосипедисты парень с девушкой с травмами ног госпитализированы врачами скорой помощи.

Известно, что пассажирка автомобиля также пострадала, но успела скрыться с места ДТП.