В Киеве неадекват разбил стекло троллейбуса и напал на водителя

Около ночи в субботу, 28 августа, в Киеве молодой человек в неадекватном состоянии напал на водителя и на троллейбус. Нарушителя задержали.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около 23:40 на улице Лаврской. 20-летний мужчина по имени Вадим напал на водителя, а также побил стекло 38-го троллейбуса.

Как сообщает "Киев Оперативный", молодой человек не смог адекватно объяснить причины своего агрессивного поведения. Исходя из фото, видно, что его все же задержали правоохранители.



