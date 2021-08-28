СБУ ликвидировала мощную ботоферму с 15 тысячами аккаунтов

Среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

В Киеве разоблачена мощная ботоферму, которую российская интернет-агентура использовала для дискредитации Украины перед международным сообществом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов.

Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Деньги за публикации злоумышленники получали с территории РФ за запрещены в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) по (ст. 361 Уголовного кодекса Украины) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.