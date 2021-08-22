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В Днепре пожарные спасли мужчину из горящей квартиры (видео)

  3   0 22.08.2021, 11:06 | Новости, Видео, Происшествия
В Днепре пожарные спасли мужчину из горящей квартиры (видео)

Мужчина в окне просил пожарных его спасти. 66-летнего жильца вывели из горящей квартиры. От госпитализации он отказался.

В Днепре из горящей квартиры сотрудники ГСЧС спасли мужчину. С огнем боролись 14 спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"22 августа в 4:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Мира Индустриального района города Днепр... Пожар возник в спальной комнате квартиры на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В окне дома находился мужчина, который умолял о помощи", - говорится в сообщении.

Спасатели помогли выбраться из горящей из квартиры 66-летнему мужчине. Его передали работникам скорой. После обследования от госпитализации он отказался.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, балкон квартиры. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожар локализован в 4:57, а ликвидирован в 5:08.

К тушению пожара были привлечены 14 человек и пять единиц спецтехники.

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