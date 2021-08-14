Под Киевом произошло смертельное ДТП с подростком за рулем

В селе Бзов Киевской области подросток на мотоцикле угодил в смертельное ДТП.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".
Трагедия произошла ночью, 14 августа.
Подросток 2005 года рождения на мотоцикле, двигаясь по улице Святониколаевская в селе Бзов, не предоставил приоритет в движении автомобилю Hyundai Elantra, и спровоцировал столкновение.
Несовершеннолетнего водителя мотоцикла Forte с различными травмами госпитализировали в Барышевскую ЦРБ, где он позже скончался.
Водитель Hyundai Elantra на момент столкновения с мотоциклом был трезв.