Под Киевом произошло смертельное ДТП с подростком за рулем

В селе Бзов Киевской области подросток на мотоцикле угодил в смертельное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

Трагедия произошла ночью, 14 августа.

Подросток 2005 года рождения на мотоцикле, двигаясь по улице Святониколаевская в селе Бзов, не предоставил приоритет в движении автомобилю Hyundai Elantra, и спровоцировал столкновение.

Несовершеннолетнего водителя мотоцикла Forte с различными травмами госпитализировали в Барышевскую ЦРБ, где он позже скончался.

Водитель Hyundai Elantra на момент столкновения с мотоциклом был трезв.