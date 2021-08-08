Под Николаевом военный грузовик протаранил три авто, попавших в ДТП

Сначала одна легковушка "догнала" фуру, потом в них врезалась еще одна легковушка. После этого все три машины протаранил армейский грузовик.

На трассе Николаев-Херсон произошло три ДТП подряд при участии четырех автомобилей - грузовика, двух легковых авто и военного КамАЗа. В авариях никто не пострадал, информирует издание Новости-N.

Как сообщается, сначала автомобиль Honda CR-V врезался в грузовик DAF, двигавшийся впереди. Водители остановились и начали выяснять отношения.

Вскоре после этого в Honda врезалась легковушка ВАЗ. Ее владелец присоединился к первым двум водителям с целью выяснить, кто виноват.

Менее чем через полчаса в стоящие автомобили на полном ходу влетел военный грузовик, смяв легковые авто между своим бампером и фурой. Поскольку водители первых трех машин находились на улице, никто из них не пострадал.