ДТП с подростками на Львовщине: двое погибших

Несовершеннолетний водитель ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, погибли две пассажирки.

В результате ДТП во Львовской области два человека погибли, один госпитализирован, сообщает в субботу, 17 июля, департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Авария произошла около 02:55 вблизи села Пидберизцы Львовского района. 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком МАН.

"Вследствие ДТП две пассажирки ВАЗ погибли на месте происшествия, водителя госпитализировали в городскую детскую больницу Львова", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства события выясняют сотрудники полиции.