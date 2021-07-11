Под Киевом произошло ДТП с опрокидыванием

Водитель Kia и его сын попали в больницу, тогда как девушка-водитель Ford и ее парень-пассажир получили помощь медиков на месте.

На Новоирпенской трассе вечером в субботу, 10 июля, автомобиль Ford Fusion на высокой скорости протаранил Kia Cerato, в результате чего второе авто вылетело с дороги и опрокинулось. Мужчина и ребенок из Kia госпитализированы, информирует dtp.kiev.ua.

"Предварительно, девушка водитель Форд Фьюжен на высокой скорости не вошла в вираж по пути в Ирпень, вылетела в лоб Киа Церато, который ехал в Киев. От сильного удара в бок Киа вылетел с дороги и опрокинулся на крышу, разбитый Форд остановился на встречной обочине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Kia и его сын с серьезными травмами доставлены в больницу, тогда как девушка-водитель Ford и ее парень-пассажир получили помощь медиков на месте.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа.