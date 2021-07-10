Под Львовом 24 человека отравились после банкета в ресторане

Во Львовской области с признаками острой кишечной инфекции после банкета в ресторане госпитализировали 24 человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным ведомства, отравление произошло 4 июля в ресторане "Панский кныш" в пгт Куликов Львовской области. Сначала речь шла о 17 заболевших, однако сегодня утром, 10 июля, количество госпитализированных выросло до 24 человек.

"По состоянию на 07:00 10 июля за медпомощью обратились 24 человека, в том числе 7 детей", - рассказали чиновники.

Пациенты обращались в больницу в период с 6 по 7 июля. При поступлении они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею.

Медики оценивают состояние всех потерпевших как средней тяжести с тенденцией к улучшению.

По данным департамента, в данное время с острой кишечной инфекций госпитализирован 21 человек, еще три человека находятся на амбулаторном лечении.