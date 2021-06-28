В аэропорту Харькова задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Задержание произошло в ходе контрольной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Задержанного передали полиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.