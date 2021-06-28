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На Житомирщине после удара молнии сгорел жилой дом

  9   0 28.06.2021, 10:07 | Новости, Происшествия
На Житомирщине после удара молнии сгорел жилой дом

Молния ударила в хозяйскую постройку и дерево, а позже перекинулась на жилой дом. Хозяев в этот момент дома не было.

В селе Зубринка Житомирского района молния ударила в жилой дом и вызвала пожар. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, поскольку хозяев дома не было. По их словам, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, ударившей в нее и в дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйский дом", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что огонь успел уничтожить здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня, спасателям понадобилось время.

"Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также пожарным пришлось совершить три выезда для заправки машины водой до ближайшего пруда, который расположен на расстоянии трех километров.

korrespondent.net

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