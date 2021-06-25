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Обрушение дома в Майами унесло жизни по меньшей мере 4 человек: поиски 159 пропавших без вести людей продолжаются. ВИДЕО

  26   0 25.06.2021, 21:06 | Новости, Происшествия
Обрушение дома в Майами унесло жизни по меньшей мере 4 человек: поиски 159 пропавших без вести людей продолжаются. ВИДЕО

Число людей, судьба которых неизвестна после обрушения многоэтажного жилого дома в Майами, штат Флорида, увеличилась до 159. 

Об этом пишет ABC, информирует UAINFO.org.

Мэр округа Майами Даниэлла Левин сообщила, что число погибших на данный момент достигло четырех человек.

В обрушившемся доме в американском Серфсайде располагалось 136 квартир. Из них 55 оказались полностью разрушены.

Южная сторона дома обрушилось посреди ночи. Спасатели продолжают работу на месте ЧП, пытаясь найти выживших.

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