Потоп в Ялте: после проливных дождей реки вышли из берегов. ВИДЕО

Вода подтапливает территорию предприятия «Крымэнерго», из-за чего город рискует остаться без света. Сегодня ливни, которые вызвали наводнение, продолжатся.

В Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная, сообщила глава администрации Янина Павленко. Из-за подтопления город столкнулся с риском остаться без электричества.

Об этом передает ТАСС, информирует UAINFO.org.

«Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго»: если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — сообщила Павленко.

В своем Facebook глава администрации попросила ялтинцев и гостей города не выходить из домов.

Накануне в Крыму из-за проливных дождей оказалась затоплена Керчь. Главе республики Сергею Аксенову пришлось осматривать центр города на лодке. На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Крымский гидрометцентр сообщил, что в Ялте в ночь на 18 июня выпала месячная норма осадков, передает ТАСС, — 42 мм. На этот день по всему Крыму объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди и выпадение более 30 мм осадков. В бассейнах рек Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей.