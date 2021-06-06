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Житель Кривого Рога выбросил женщину с балкона, - СМИ

  71   0 06.06.2021, 09:08 | Новости, Происшествия
Житель Кривого Рога выбросил женщину с балкона, - СМИ

Парочка была нетрезвой. Сначала они час дрались и выясняли отношения в квартире. После падения с третьего этажа женщина разбила голову.

В Кривом Роге вечером в субботу, 5 июня, с балкона третьего этажа многоквартирного дома упала женщина. Ее из жилого помещения выбросил сожитель. Как утверждают соседи, оба были пьяны, пишет местное издание Первый городской.

50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой и пытался докричаться до своей 37-летней сожительницы. Женщина появилась позже. Она была также нетрезвая. Пара поднялась в квартиру и соседи слышали крики и звуки драки. Все это продолжалось около часа.

Потом мужчина выбросил сожительницу с балкона. Женщина разбила голову, но оставалась в сознании. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавшую увезли в больницу. Мужчину задержали.

Выяснилось, что раньше эта семья уже "отличилась". Так, в апреле во время застолья мужчина подстрелил свою сожительницу.

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