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В Черновицкой области мужчина убил топором сожительницу и повесился

  7   0 30.05.2021, 11:33 | Новости, Происшествия
В Черновицкой области мужчина убил топором сожительницу и повесился

В Черновицкой области мужчину, который топором убил свою сожительницу, нашли повешенным в лесу.

Об этом сообщают в полиции области.

В селе Тисовец Черновицкого района в частном доме обнаружили без сознания хозяйку квартиры с травмой головы. Во время оказания медицинской помощи потерпевшая скончалась. Правоохранители выяснили, что во время конфликта сожитель ударил ее топором по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму, и убежал.

29 мая, во время проведения поисковых мероприятий полицейские совместно с родственниками нашли 36-летнего мужчину повешенным.

Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего, по словам полицейских, не было. По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины со специальным примечанием "самоубийство".

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