В Киеве распитие алкоголя закончилось массовой дракой

Компания распивала алкогольные напитки. Один мужчина ударил женщину и начал грозить ее мужу убийством.
В Шевченковском районе Киева после распития спиртных напитков началась массовая драка. Пострадала женщина. Ее госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Происшествие случилось на улице Салютной.
"Неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил женщину... Полиция прибыла оперативно, нападающего задержали... Муж потерпевшей заявляет, что нападавший угрожал убить его", - говорится в сообщении.
Известно, что пострадавшую увезли в больницу. У нее перелом ноги.