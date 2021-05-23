В Киеве распитие алкоголя закончилось массовой дракой

Компания распивала алкогольные напитки. Один мужчина ударил женщину и начал грозить ее мужу убийством.

В Шевченковском районе Киева после распития спиртных напитков началась массовая драка. Пострадала женщина. Ее госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Происшествие случилось на улице Салютной.

"Неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил женщину... Полиция прибыла оперативно, нападающего задержали... Муж потерпевшей заявляет, что нападавший угрожал убить его", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшую увезли в больницу. У нее перелом ноги.