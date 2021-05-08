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Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция (видео)

  9   0 08.05.2021, 20:06 | Новости, Происшествия, Видео
Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция (видео)

Сейчас подтверждено 4 случая мошенничества по такой схеме. Во время последнего визита к потерпевшей, мошенники забрали у пожилой женщины полторы тысячи долларов и 50 000 гривен.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Вместе с наличными воры забирали из домов стариков  и ценное имущество. Полученные мошенническим способом средства злоумышленники перечисляли на банковскую карточку координатора. Кроме уже привычной преступной схемы "ваш родственник в больнице", злоумышленники использовали и новые сценарии мошенничества.

Так, в конце апреля в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы города Кагарлык о том, что ей позвонил неизвестный и заверил, что ее сын рубежом попал в аварию, был доставлен самолетом в Украину и нуждается в срочной операции. В конце концов, потерпевшая отдала мошенникам наличные на сумму свыше 100 000 гривен.

Еще одной потерпевшей злоумышленники приехали после полуночи и забрали у старушки полторы тысячи долларов и 12 000 гривен", - отмечается в информации.

Работники управления уголовного розыска полиции Киевщины вместе с сотрудниками Обуховского районного управления полиции задержали двух непосредственных исполнителей мошеннической схемы. Иностранцы 35-ти и 36-ти лет  направлялись с похищенным имуществом с места совершения преступления в столицу. Оба ранее имели проблемы с законом.

"Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Следствие продолжается. Полиция Киевщины устанавливает других возможных пострадавших по данному делу", - подчеркивается в сообщении.

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