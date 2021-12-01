"Наші гроші": Від "антиахметівського" закону Україна щороку втрачатиме до $70 млн ренти

Закон №5600, що й досі називають "антиахметівським", який вчора прийняли депутати Верховної Ради, буде коштувати Україні чи малі гроші. В подальшому бюджет країни втрачатиме від $5 млн. до $70 млн. ренти на рік.

Про це пише Володимир Даценко для видання "Наші гроші".

Попри розкручений конфлікт між Ахметовим і Зеленським Верховна Рада все таки виявилася неготовою голосувати за законопроект, який би суперечив інтересам головного олігарха країни. І хоч більшість ЗМІ і депутатів повідомили, що Рада потіснила інтереси гірничо-збагачувальних компаній, а дехто навіть заговорив про «болісний удар», але насправді це не так.

Редагувати законопроект почали відразу, після його надходження до Верховної Ради. В першому читанні депутати суттєво зменшили потенційну ставку ренти на руду. А до другого читання текст законопроекту виглядав взагалі непристойно: пропонувалося іще зменшити ренту на руду, увівши формулу і декілька коефіцієнтів, та відмовитись від акцизу на «зелену» енергетику, запровадити мінімальне підвищення екологічного податку з гірників та ін. Закон можна було сміливо називати «Ахметов+».

І скоріше за все депутати так і прийняли б закон в цьому непристойному вигляді. Але раптом між Ахметовим і Зеленським пробігла чорна кішка особистих образ.

Після того як Офіс президента нібито дав команду депутатам голосувати за редакцію першого читання, виявилося, що голосів на закон не має. І довелося знімати його з розгляду і шукати чергові компроміси.

Врешті голоси таки знайшлися. Але в редакції, яка не чіпала інтереси інших олігархів і тільки після того як світові аналітичні агентства оприлюднили приголомшливий прогноз цін на залізну руду в найближчі п'ять років.

Справа в тому, що текст закону розроблявся в часи, коли ціна залізної руди складала близько $200 за тону. І попри те, що всі аналітики говорили, що ця ціна є аномальною і вона не протримається довго, депутати орієнтувалися саме на таку ціну.

Міністерство фінансів рахувало додаткові мільярди очікуваного «ефекту» від прийняття закону, а закон називали ледь не головним джерелом «Великого будівництва» в 2022 році.

Але поки законопроект розглядали, ціна залізної руди впала вдвічі. А це означало, що за новими правилами фактична рента на руду ставала ще меншою, ніж передбачена зараз.

Якщо зараз розмір ренти складає $2,5-$3,0 за тону і майже не залежить від світових цін. То за ресурсним законом рента прив'язувалася до ціни на головній біржі залізної руди - «IODEX 62% FE CFR China».

Таким чином при ціні на китайській біржі нижче 80 $/т фактичний розмір ренти з залізної руди ставав меншим ніж зараз.

В редакції другого читання депутати хотіли іще й віднімати вартість доставки руди до Китаю, що призводило до того, що навіть при ціні 100 $/т законопроект грав на руку Ахметову. Саме така ціна була у вересні-жовтні.

Але нещодавно провідне аналітичне агентство Fitch Solutions оприлюднило шокуючий прогноз ціни на залізну руду в 2022-2030 роках:

В довгостроковій перспективі аналітики передбачають зменшення обсягів виробництва сталі і збільшення обсягів видобутку руди. Що призведе до зміни балансу попиту і пропозиції.

До 2030 року ціна на залізну руду може наблизитися до критичної позначки в 52 $/т, нижче якої добувати руду для більшості країн буде не вигідно.

Вартість видобутку залізної руди складає близько 25-30 $/т. З урахуванням доставки собівартість сировини складає близько 45-50 $/т. Ера неймовірних прибутків добуваючих компаній з рентабельністю 60-80% схоже минає.

Кілька днів тому фактична ціна на залізну руду вперше за 1,5 роки впала до 80$/т.

Отже, якщо подивитися на прогнози аналітиків, стає зрозуміло, що Ахметов все одно платитиме менше, ніж зараз.

При цьому в світі середня ставка ренти становить 5-7,5% від світових цін. Тобто Україна запроваджує одну з найбільш лояльних систем плати за користування копалинами та рентна ставка Ахметова залишається найнижчою у світі.

Якщо розрахувати ймовірні доходи бюджету від ренти на залізну руду за сценаріями Fitch Solutions і Bloomberg consensus, то виходить, що лише в 2022 році бюджет країні імоврно отримає більше коштів, ніж за діючої системи оподаткування. В подальшому бюджет країни втрачатиме від $5 млн. до $70 млн. на рік.

Також депутати не стали в 3 рази підвищувати екоподаток для гірників (адже він вдаряв не тільки по Ахметову, але й по Коломойському, Жеваго та ін.), обмежившись підняттям на 10% - з 0,49 грн. за тону до 0,54 грн. («реформа на 5 копійок»)

Також «зелена» генерація може полегшено видихнути, адже тут теж не відбудеться анонсованих змін. Хоч промислова сонячна генерація поки що не допомагає відмовитись від вугілля, а скоріше навпаки - посилює залежність, але Україна залишає найвищу вартість «зеленої» енергії в Європі.

Словом жодного істотного удару по інтересам олігархів скоріше за все не буде. Залишається сподіватися, що прогнози аналітиків не забудуться, а ціна на руду не впаде надто низько і держава не втратить навіть ті, скромні доходи від видобутку залізної руди, які має зараз.

"Наші гроші"