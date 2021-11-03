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В Україні вартість споживаного газу визначатимуть по-новому: від чого залежатиме вартість газу

  10   0 03.11.2021, 13:01 | Новости, Экономика
В Україні вартість споживаного газу визначатимуть по-новому: від чого залежатиме вартість газу

Вартість газу для споживачів визначатимуть по-новому. В платіжці українці побачать новий показник, від якого й залежатиме вартість газу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україна, інформує UAINFO.org.

У вівторок, 2 листопада, український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

Документ передбачає перехід на розрахунки й балансування на ринку газу в одиницях енергії. Таким чином, вартість "блакитного палива" буде залежати від його якості. 

У платіжках же з'явиться новий показник - обсяг спожитої теплової енергії в перерахунку на кіловат-години. Зазначається, що це дозволить українцям порівнювати обсяги газу, які вони використовували, в одиницях енергії з іншими видами енергії. Завдяки цьому споживачі зможуть визначити, що для них вигідніше. В результаті це повинно підвищити енергоефективність в побуті.

"Облік природного газу в енергетичних одиницях є більш об'єктивним, оскільки забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу в порівнянні з іншими енергоносіями", - заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов. 

За його словами, українці таким чином платитимуть справедливу ціну за газ, яка залежатиме від його якості.

Крім того, дане рішення допоможе залучити партнерів з ЄС до використання ГТС та газосховищ України. 

UAINFO

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