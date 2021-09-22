Мы еще не забыли сказки ОП о миллиардах инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привез в Украину величайший политический лидер современности – Береза

"На официальной страничке президента Украины выложено сообщение о том, что в рамках своего визита он провел встречу в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, а потом в скобках указано с кем именно - American Jewish Committee. Назвать Американский Еврейский Комитет представителями бизнеса и потенциальными инвесторами - это бред высшей пробы", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Дело в том, что AJC является старейшей еврейской правозащитной организацией. Понимаете? Это правозащитная организация, которая занимается защитой гражданских прав и свобод евреев, а также занимается адвокацией Израиля. Организация ведет борьбу со всеми формами дискриминации по отношению к евреям. Например, они занимаются борьбой с антисемитизмом. Эта структура не имеет никаких бизнес-направлений и не занимается инвестициями. Даже в Украину. Потому что это адвокаты и правозащитники. В общем, с таким же успехом Зеленский мог сообщить, что встретился с Главой ООН для обсуждения строительства участка дороги между Иванковом и Малином. Или обсудил с Международным Судом ООН проблематику установки МАФов в Киеве под руководством Ермака.

Это сообщение говорит о том, что-либо президент не в адеквате и не понимает с кем встречался, либо это имитация бурной деятельности, которой прикрывают банальный туризм Зеленского за счёт налогоплательщиков Украины. В пользу этой версии говорит текст размещённый на сайте президента: "Глава государства ознакомил инвесторов с политикой безопасности на Донбассе и с вызовами в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток - 2». А чего он с ними тогда ещё не обсудил вопросы освоения Марса? Это имеет такое же отношение к AJC, как и то, что написано на сайте Зеленского. В общем, заканчивайте врать Владимир Зеленский. Особенно про инвестиции. Тем более, что мы еще не забыли сказки и фантазии ОП про миллиарды инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привёз в Украину величайший политический лидер современности, но которые никто не видел. Эта брехня уже утомила", - завершает Береза.