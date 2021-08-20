В Україні подорожчає все, від продуктів до комуналки – прогноз екс-міністра фінансів

Експерт упевнений, що на Україну чекає підвищення тарифів, інфляція та удар по доходах.

У період з 2020 по 2021 рік, на тлі подорожчання тарифів, основна частина населення України істотно збідніла і за рівнем життя Україна опускається все нижче.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський, інформує UAINFO.org.

"Що ми з вами бачили у 2020-2021? Подорожчало все. Злетіли ціни на паливо. У 2020-21 подорожчали продукти. Так, доходи частини населення зросли, але лише частини. В основній своїй масі, українці збідніли", - зазначив економіст.

За його словами, на Україну чекає підвищення тарифів, інфляція та удар по доходах.

"Найбільшим ударом є подорожчання газу. У червні 2020 року населення платило за кубометр газу 2,74 грн, у серпні 2020 - 4,5 грн, у серпні 2021 - 8 грн. Особливо вразливі сільські жителі, які опалюють будинки газом. Разом з холодами на них чекатимуть неприємності. По мешканцях міст вдарить подорожчання опалення на 40-70%. За його сплату гарантовано йде велика частина вартості комунальних послуг. Причина - подорожчання газу і вугілля для забезпечення опаленням", - зазначив експерт.

Уманський також зазначив, що подорожчає електроенергія для бізнесу.

"Подорожчає все, від продуктів харчування до комуналки. Отже, згодом населення таки заплатить за все. Тому на нас чекає новий виток інфляції", - зазначив експерт.

"До яких наслідків це призведе? Зазвичай в українських реаліях відразу за сплеском інфляції йшов етап девальвації. Але найближчим часом курс буде стабільним. Це означає, що інфляція вдарить по добробуту мільйонів українців. Наскільки сильно? Інтуїція підказує, що ми всі втратимо 20-30% платоспроможності. Гірше за всіх мільйонам пенсіонерів. Для них ані девальвація, ані стабільність з жахливою інфляцією не несуть нічого хорошого", - заявив експерт.