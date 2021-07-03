Верховная Рада разрешила АЗС разбавлять бензин

30 июня 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3356-Д, которым предусматривается обязательное добавление в бензин биоэтанола на уровне не менее 5%.

Об этом пишет портал АвтоГид, информирует UAINFO.org.

Разбавление бензинового топлива специальным спиртом направлено на улучшение экологической ситуации в Украине. Исключение составляет бензин с октановым числом 98 и выше, а также топливо, которое поставляется для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Документ под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в Отрасли транспорта» (№356-д от 05.11.2020) направленный на имплементацию положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28 / ЕС от 23 апреля 2009 года о постепенном переходе к энергии, произведенной из возобновляемых источников.

В Украине планируется осуществить постепенный переход, увеличивая количество биотоплива с 3% до 5%. Таким образом, как говорят специалисты, автомобилистам не нужно будет беспокоится о том, как «разбавленный» бензин повлияет на работу автотранспортного средства и его двигателя, в частности. Такая практика распространена в Европе, поэтому Украина просто перенимает ее опыт.

За несоблюдение норм содержания биотоплива в бензинах за каждую тонну отпущенной партии предусмотрен штраф в размере семи прожиточных минимумов. За нарушение сроков предоставление информации о содержании биотоплива до семи дней — штраф в 100 прожиточных минимумов, свыше семи дней — 150 прожиточных минимумов.

Сторонники законопроекта, в частности Украинская ассоциация производителей биоэтанола («Укрбиоэтанол») утверждают, что введение нормы об обязательном спирте в бензинах поспособствует развитию производства биоэтанола в Украине, а также снижению зависимости от импорта энергоносителей.

Стоит отметить, что спирт, который используется для разбавления, – это специальный технический спирт, неочищенный, с большим количеством сивушных масел, обезвоженный.

В то же время НАУ считает целесообразным установить норму содержания биотоплива на уровне не выше 5%, а также исключить из норм законопроекта высокие штрафы и отсрочить его введение до 1 июля 2022 года.

В НАУ также отмечают, что, если Украина, пример решение в пользу слишком большой доли биокомпонентов в бензинах, это приведет к тому, что отечественный потребитель будет искать альтернативу такому «разбавленному» топливу.

«Чтобы не портить свои автомобили, потребители будут заправлять их на нелегальных АЗС, которые будут продавать более дешевые бензины и без содержания биокомпонентов», — добавили в НАУ.