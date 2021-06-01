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"Північний потік-2" осушить українську трубу. Без активних кроків на Україну чекає економічна катастрофа", – експерт-міжнародник

  10   0 01.06.2021, 11:00 | Новости, Экономика
"Північний потік-2" осушить українську трубу. Без активних кроків на Україну чекає економічна катастрофа", – експерт-міжнародник

Реалізація проєкту "Північний потік-2" несе значні економічні ризики для України. І тому українська влада має вжити негайних кроків задля запобігання критичної ситуації для країни. 

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Андріан Прокіп, аналітик програми "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього", передає UAINFO.org.

За словами експерта, попри запровадження санкцій щодо російських компаній разом із відсутністю "твердої американської позиції", проєкт "Північний потік-2" буде реалізований. Для України реалізація проєкту нестиме суттєві економічні ризики через втрату транзитного потенціалу. 

"У випадку, якщо буде збудовано "Північний потік-2" і буде політична воля Російської Федерації, то вона цілком здатна буде "осушити" українську трубу. Для України без вжиття активних кроків це означатиме економічну катастрофу", - сказав він. 

За словами експерта, Україна мала б вжити "активних зусиль" у низці напрямів, щоб бути готовою ще до того часу, поки "Північний потік-2" буде збудовано. У першу чергу, мова іде про нарощування власного видобутку вуглеводнів.   

"За останні кілька років у питанні нарощення власного видобутку були суттєві проблеми. Ми не маємо жодного поступу вперед", - розкритикував експерт. 

Андріан Прокіп також наголосив, що Україні потрібно вести роботу на дипломатичному фронті щодо заклику США про продовження санкцій, також потрібно інтегрувати українські газові сховища до Європейського ринку газу і необхідно здійснювати тиск на Росію, щоб РФ дозволяла продаж газу на східному кордоні України. 

"Це означатиме, що європейські компанії з тих країн, для яких український маршрут є більш вигідним, зможуть купувати газ самостійно, що означає зростання гарантій для української ГТС", - пояснив він.  

Крім того, за словами експерта-міжнародника, необхідно досягти домовленостей з Німеччиною та іншими країнами про гарантії використання українського транзиту. 

"Транзитний контракт Ямал-Європа закінчується у 2023 році, і Польща не хоче продовжувати цей транзит. Також після білоруських подій з'явились заяви про те, що ЄС планує накласти санкції на маршрут. Це означає, що потенційно на ці обсяги - 20 млрд м. куб. річного прокачування - Україна може претендувати. Тому необхідно вживати комплексно низку активних кроків, щоб ситуацію було вирішено", - завершив Андріан Прокіп.  

UAINFO

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