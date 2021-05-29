Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль

В 2021 году необходимо заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы. При этом результаты первых четырех месяцев этого года свидетельствуют о том, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Так, по его словам, рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (по сравнению с апрелем 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

Также, по словам премьер-министра, улучшились потребительские настроения украинцев. За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

"Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%. В первом квартале 2021 года основные рынки для наших товаров - это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки", - отметил глава правительства.

Что касается финансовых результатов украинских предприятий в I квартале 2021 года, то они, по словам Шмыгаля, одни из лучших за последние 5 лет.

"Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет)", - резюмировал Шмыгаль.