Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате миллиард долларов

«Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом с момента начала пандемии, которому удалось собрать миллиард долларов в прокате. Как сообщает Variety, картина преодолела эту отметку за 12 дней, пишет ZN. UA.

Таким образом, «Человек-паук» стал третьим в череде картин, которым удалось достичь показателя в миллиард долларов так быстро. Его опережают только «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Завершение», которым на достижение этого показателя понадобилось 11 и пять дней соответственно.

Стоит отметить, что новый «Человек-паук» пока не вышел в Китае, который является самым большим прокатным рынком в мире. Но даже без этого, он уже стал самым кассовым фильмом года.