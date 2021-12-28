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Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате миллиард долларов

  3   0 28.12.2021, 19:02 | Новости, Культура
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате миллиард долларов

«Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом с момента начала пандемии, которому удалось собрать миллиард долларов в прокате. Как сообщает Variety, картина преодолела эту отметку за 12 дней, пишет ZN. UA.

Таким образом, «Человек-паук» стал третьим в череде картин, которым удалось достичь показателя в миллиард долларов так быстро. Его опережают только «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Завершение», которым на достижение этого показателя понадобилось 11 и пять дней соответственно.

Стоит отметить, что новый «Человек-паук» пока не вышел в Китае, который является самым большим прокатным рынком в мире. Но даже без этого, он уже стал самым кассовым фильмом года.

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