Бен Аффлек разозлил Лопес интервью о бывшей жене

Певица пытается наладить связь с детьми Аффлека и заявления ее возлюбленного могут все испортить.

Недавнее интервью Бена Аффлека о том, что его прежний брак был причиной алкоголизма, вызвало бурную реакцию в сети. Инсайдеры сообщают, что даже Дженнифер Лопес была возмущена высказываниями бойфренда, передает 24 Канал.

В сети резко негативно отреагировали на слова Бена Аффлека о его браке. Актера обвинили в том, что он не может признать свою вину в появлении чрезмерного пристрастия к алкоголю. Как оказалось, не только пользователи социальных сетей осудили звезду.

Как Дженнифер Лопес отреагировала на интервью

Как сообщают инсайдеры, исполнительница тоже осталась недовольна высказываниями бойфренда. Тем более, что волна критики частично затронула и ее саму.

Лопес в ярости. Она оказалась втянутой в это, потому что встречается с ним. Она не хочет иметь с этим дело... она познакомилась с Дженнифер Гарнер. Пытается лучше узнать ее и детей Бена... Это опрометчиво и бесцеремонно с его стороны,

- сообщил источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес якобы обещали друг другу не говорить публично о прежних отношениях. Поэтому певица разозлилась еще и потому, что актер не сдержал обещание.

Что сказал в интервью Бен Аффлек

В разговоре с журналистом артист заявил, что чувствовал себя несчастным в браке с Дженнифер Гарнер. Из-за этого он якобы и начал выпивать.

Я начал пить потому, что оказался в ловушке... Я думал - не могу уйти из-за своих детей, но я недоволен, что мне делать? Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не стало решением проблемы. Наш брак разрушился, мы не могли его спасти,

- сказал мужчина.

Добавим, что вчера Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци, когда вместе отправлялись на съемки. Они демонстрировали безупречные отношения и не выглядели раздраженными. Так что, вероятно, пара уже помирилась.