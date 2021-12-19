Дизайнер показал новый Mini Cooper EV

Николас Каверо, ведущий канала FutureCars в Instagram, показал рендерные изображения Mini Cooper нового поколения с электрической силовой установкой. В продаже эта новинка может появиться в 2022 или 2023 году.

Рендерные изображения сделаны на базе шпионских фотографий, ранее попавших в Сеть. Мы не знаем, насколько точны рендерные изображения, но на них новый Mini Cooper EV выгладит очень правдоподобно. У нас создалось, например, впечатление, что именно такую машину Mini поставит на конвейер.

Передняя часть Cooper EV выглядит вполне традиционно. Это не удивительно, учитывая, что Mini за последние 20 лет выпускала только автомобили с примерно такой же передней частью. Сзади нет выхлопных труб, что прямо указывает на электрическую силовую установку.

Кстати, сзади изменения могут быть более заметными. Так, задние фонари получили у независимого дизайнера очень необычную форму.

В целом электромобиль на этих рендерах выглядит очень красиво и современно. Пожалуй, будет хорошо, если серийная версия будет на него во многом похожа.

Что касается трансмиссии, то про нее пока еще ничего не известно. Судя по всему, запас у него будет средний, ведь это все-таки городской автомобиль.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в линейке Mini появится новый кабриолет. Он, видимо, тоже будет электромобилем.

autonews.ua