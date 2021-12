The New York Times назвала десятку найкращих книжок 2021 року

Американська газета The New York Times оприлюднила свою версію десятки найкращих книжок, які побачили світ упродовж 2021 року, інформує Ліга.Life.

До ТОП-10 від The New York Times увійшли такі книжки:

1. "Якими гарними ми були" (How Beautiful We Were), Імболо Мбу

Другий роман Мбу починається у 1980 році у вигаданому африканському селі Косава, куди представники американської нафтової компанії приїхали, щоб зустрітися з місцевими жителями, чиї діти помирають через екологічну катастрофу.

"Ця байка, що розтягнулася на десятиліття про владу і корупцію, виявляється чимось набагато менш ясним, ніж знайома історія Давида і Голіафа про соціопатичну корпорацію і життя, яке вона топчить", - пише видання.

2. "Близькість" (Intimacies), Кеті Кітамура

У четвертому романі Кітамури неназваному судовому перекладачеві в Гаазі доручено повністю розчинитися в голосах та оповіданнях військових злочинців, з якими вона сама може спілкуватися; тим часом, впадаючи в бурхливу плутанину з чоловіком, чий шлюб може або не може бути остаточно зруйнований.

"Ця книга, здається, каже, що шлях, який людина проходить за життя, має найбільше значення у тому впливі, який вона чинить на інших", - йдеться в описі.

3. "Любовні пісні W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois), Оноре Фанон Джефферс

У першому романі Джефферса, відомого поета, поєднуються зворушлива сага про повноліття, расові проблеми та навіть дослідження американської історії.

"Книга створює незабутній портрет життя темношкірих, який показує, як минуле все ще відбивається сьогодні", - йдеться в описі.

4. "Ніхто не говорить про це" (No One Is Talking About This), Патрісія Локвуд

"У своєму першому романі, вона (Локвуд - ред) виділяє радості та втрати життя, розділені між мережевою взаємодією та взаємодією плоті та крові, перетворюючи дисонанс на мистецтво. В результаті вийшла книга, яка читається як вірш у прозі, одночасно піднесений, інтимний, філософський, веселий і, зрештою, глибоко зворушливий", - йдеться в описі.

5. "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World), Бенджамін Лабатут

"Лабатут майстерно поєднує воєдино історії найвидатніших мислителів 20-го століття, щоб дослідити екстаз та агонію наукових відкриттів: їхні величезні вигоди для суспільства, а також величезні людські жертви", - пояснює журнал.

6. "Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency), Туве Дітлевсен

"Дітлевсен поповнила ряди робітників у 14 років, стала відомою поетесою до 20 років і після двох невдалих шлюбів виявилася одружена з лікарем-психопатом і безнадійно залежна від опіоїдів до 30 років.

Тим не менш, незважаючи на всі драматичні повороти її життя, ці книги разом демонструють приголомшливу ясність, гумор і відвертість, проливаючи світло не лише на суворі реалії світу, а й на незрозумілі пориви нашої таємної особистості", - пише видання.

7. "Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці" (How the Word Is Passed: A Reckoning With the History of Slavery Across America), Клінт Сміт

"Межуючи інтерв'ю з туристами, гідами, активістами та місцевими істориками, яких Сміт зустрічає на шляху докладного вивчення історії і проникливих особистих роздумів, він показує дзеркало напружених відносин Америки з її минулим, фіксуючи потужну суміш добрих намірів і серйозних виправлень з навмисним незнанням та кричущим спотворення", - йдеться в описі.

8. "Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City), Андреа Елліотт

"Книга, докладно розказана, елегантно написана і пронизана затятою любов'ю і кмітливими спостереженнями за Дасані та її матір'ю - є пекучим звітом про боротьбу однієї сім'ї з бідністю, бездомністю і залежністю в місті і країні, які не змогли вирішити ці проблеми ефективно чи зі співчуттям", - описує видання.

9. "У День Свободи" (On Juneteenth), Аннетт Гордон-Рід

Авторка була першою темношкірою дитиною, яка інтегрувалася до школи на сході Техасу. Досліджуючи расові та соціальні проблеми рідного штату, Гордон-Рід просить читачів детальніше поглянути на історію та її сюрпризи.

"Ця книга поєднує історію і мемуари в невеликий том проникливий, зворушливий і сміливий. Досліджуючи расові та соціальні складнощі Техасу, її рідного штату, Гордон-Рід просить читачів відійти від поточних спекотних суперечок і детальніше поглянути на історію та сюрпризи, які вона може піднести. Така перспектива дається їй легко, тому що вона була частиною історії - першою темношкірою дитиною, що інтегрувалася до школи Східного Техасу", - йдеться в описі.

10. "Червона комета: коротке життя та яскраве мистецтво Сильвії Плат" (Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath), Хізер Кларк

Смілива та яскрава біографія поетеси Сильвії Плат, яка вкоротила собі віку в 30 років.

"Кларк наважується розпочати нову біографію Плат (американська феміністська поетеса і письменниця, - ред), чиє життя і смерть внаслідок самогубства у віці 30 років у 1963 році були ретельно вивчені дослідниками. Проте цей ретельно опрацьований і несподівано захоплюючий портрет обсягом понад 1 000 сторінок є монументальним досягненням", - йдетсья в описі.

