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Умер звезда "Секса в большом городе" Уилли Гарсон

  7   0 22.09.2021, 09:59 | Новости, Культура
Умер звезда "Секса в большом городе" Уилли Гарсон

Американский актер Уилли Гарсон, больше всего известный по роли Стэнфорда Блатч в "Сексе в большом городе" и Моззи в "Белом воротничке", ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Об этом со ссылкой на родственника звезды сообщает Variety.

Причина смерти Гарсона не разглашается. По некоторым данным, у него был рак поджелудочной железы. Заметим, что в этом году актер снялся в продолжении культового шоу "Секс в большом городе" "And Just Like That".

"Его дух и его преданность своему делу присутствовали каждый день во время съемок "And Just Like That". Он был там, отдавая нам все, даже когда был болен. Всем будет не хватать множества его актерских и личных талантов", - говорится в заявлении Майкла Патрика Кинга, исполнительного продюсера "And Just Like That".

Недавно Гарсон озвучил "Big Mouth", а в период с 2019 по 2020 год он неоднократно появлялся в "Супердевушке". Актер также известен по ролям швейцара Ральфа в ромкоме "Маленький Манхэттен" 2005 года, Джеральда Хирша в перезагрузке "Гавайев 5.0" (2015-2020 годы) и Генри Коффилда в "Полиции Нью-Йорка" 1993 года.

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