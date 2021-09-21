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Было больно: Николь Кидман спустя 20 лет рассказала о браке и разводе с Томом Крузом

  10   0 21.09.2021, 20:03 | Новости, Культура
Было больно: Николь Кидман спустя 20 лет рассказала о браке и разводе с Томом Крузом

Известная австралийская киноактриса Николь Кидман откровенно поделилась подробностями брака и развода с бывшим мужем, актером Томом Крузом.

Об этом пишет Fox News, пишет УНИАН.

До этого актеры не комментировали свой развод, хотя эта новость в свое время привлекла огромное внимание прессы.

"Думаю, что я предложила это. Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире", - отметила Кидман.

По ее словам, в браке с Крузом она нередко была насторожена, и иногда ей было больно.

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