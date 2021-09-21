Стоимость автогаза в Украине установила новые ценовые рекорды

21 сентября 2021 года, отечественные сеты автозаправочных станций провели корректировку стоимости автомобильного газа.

В среднем, цены на сжиженный газ в розничных сетях АЗС выросли на 0,09 гривны. Средняя розничная цена достигла показателя в 17,62 гривны за литр автогаза.

При этом, цена автогаза в сетях премиум-класса установила новый исторический рекорд. За всю историю наблюдений стоимость сжиженного газа еще не достигала таких показателей. Например, в сети АЗС ОККО цены увеличили до 18,49грн/л., а на WOG – 18,24грн/л., прирост в 0,5 и 0,25 гривен соответственно.

Об этом сообщает Enkorr и мониторинг Консалтинговой группы «А-95», информирует UAINFO.org.

Сеть Motto, которая представляет эконом-класс в Украине, увеличила цену автогаза на 0,1 гривны. Стоимость автогаза выросла до 17,48грн/л. в Днепропетровской области. Поэтому, средняя цена по сети выросла на 0,02 гривны и достигла 17,56грн/л.