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В хосписе после осложнений от коронавируса умер близкий друг Аллы Пугачевой, постановщик "Рождественских встреч" Борис Краснов

  16   0 07.09.2021, 11:27 | Новости, Культура
В хосписе после осложнений от коронавируса умер близкий друг Аллы Пугачевой, постановщик "Рождественских встреч" Борис Краснов

Российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис Краснов, который летом этого года после второго инсульта был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц и впал в кому, скончался.

Как пишет «МК», 60-летний почетный член Академии художеств умер в центре паллиативной помощи в ночь на вторник, 7 сентября, передают Факты.

Краснов, бывший постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой и других многочисленных шоу, в том числе, для Филлипа Киркорова и Валерия Леонтьева, последние месяцы был прикован к кровати из-за паралича и поражения мозга.

Отмечается, что первый инсульт продюсер перенес еще десять лет назад - его здоровье ухудшилось после того, как Бориса Краснова заподозрили в попытке рейдерского захвата фирмы, которая занималась организацией выставок. Второй инсульт у него случился после перенесенного ковида.

Напомним, что последнее время постановщик находился в частном хосписе. Медики утверждали, что его мозг после инсульта поражен на 85 процентов.

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