Умер актер из фильма "Убить Билла"

Японский актер Синъити Тиба, который сыграл Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино Убить Билла (2003 год), умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Japan Times, пишет Корреспондент.

По данным издания, причиной смерти актера стала пневмония, которая развилась у него на фоне заражения коронавирусом. В больницу Тиба попал 8 августа, где и скончался накануне.

Синъити Тиба был актером, певцом, режиссером и мастером боевых искусств. За всю свою жизнь он снялся более чем в 120 фильмах, включая картины Манеры выживать 5+, Суши гел, Тройной форсаж: Токийский дрифт, Провал во времени, Властелины стихий и Обреченный на одиночество.

В картине Убить Билла Тиба сыграл Хаттори Ханзо - хозяина чайной, который когда-то учил Билла боевым искусствам и к которому главная героиня фильма Беатрикс Киддо (ее сыграла Ума Турман) обращается за помощью.