Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:41

Умер актер из фильма "Убить Билла"

09:30

Остается загадкой, что произошло с президентом Афганистана в те роковые часы раннего утра 15 августа в Кабуле – Илия Куса

09:00

Smart-светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме

08:09

Покупательская способность украинцев сократилась на 30%, страна занимает 110 место по индексу счастья

07:04

В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

06:10

В Україні подорожчає все, від продуктів до комуналки – прогноз екс-міністра фінансів

20:02

В Афганистане женщины вынуждены проводить часы в очередях, чтобы купить паранджу.

19:02

Комітет виборців України назвав 10 невиконаних обіцянок Зеленського в зовнішній політиці

18:00

Оператор "Северного потока-2" опроверг информацию о достройке газопровода

17:05

Зеленский на завтра созывает СНБО

16:09

Бутусов: Парад стране, безусловно, нужен. Но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают

15:00

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

14:01

Инопланетные соседи. Насколько человечество рискует в поисках внеземной жизни

13:01

Вчені розгадали таємницю звучання скрипок Страдіварі

12:01

Портников: "Кримська платформа" для Кремля – нагадування про те, що 2014-го Путін помилився

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Умер актер из фильма "Убить Билла"

  13   0 20.08.2021, 09:41 | Новости, Культура
Умер актер из фильма "Убить Билла"

Японский актер Синъити Тиба, который сыграл Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино Убить Билла (2003 год), умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Japan Times, пишет Корреспондент.

По данным издания, причиной смерти актера стала пневмония, которая развилась у него на фоне заражения коронавирусом. В больницу Тиба попал 8 августа, где и скончался накануне.

Синъити Тиба был актером, певцом, режиссером и мастером боевых искусств. За всю свою жизнь он снялся более чем в 120 фильмах, включая картины Манеры выживать 5+, Суши гел, Тройной форсаж: Токийский дрифт, Провал во времени, Властелины стихий и Обреченный на одиночество.

В картине Убить Билла Тиба сыграл Хаттори Ханзо - хозяина чайной, который когда-то учил Билла боевым искусствам и к которому главная героиня фильма Беатрикс Киддо (ее сыграла Ума Турман) обращается за помощью.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (395)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]