"Прадавня грамота і закони предків, втілені у символах", – майстриня Теліженко про український рушник. ВІДЕО

Олександра Теліженко. Фото - Теліженко. Творча майстерня

Традиційний український рушник - це демонстрація законів предків, символів і кодів, а також - академія знань, майстерності і краси.

Про це сказала творча майстриня та художник Олександра Теліженко під час відкриття виставки "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду", що організували Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" та Національний музей архітектури та побуту України за участі українських етно-брендів, передає UAINFO.org.

"Традиційний український рушник демонструє закони предків, що втілені символами у картині. І ці символи, що становлять основу наших орнаментів, це наша прадавня космічна грамота. Тобто, ці символи прийшов час читати - ці символічні коди, знаки, орнаментальні комбінації, - це все древні знання", - сказала вона.

"Також у кожній сучасній вишивці попри новітній вплив мають бути присутні універсальні, древні, космічні і вивірені символи, які передають смисл світо творення", - додала Олександра Теліженко.

На переконання майстрині, традиційний український рушник - як то черкаський чорнобаївський - виступає ілюстрацією до законів Велесової книги - звіту законів наших предків про знання світобудови.

Спеціально для виставки "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду" майстриня представила рушник "Тріумф жінки", де берегиня зображена як "космічна істота".

"Я відомо, в кожному рушнику представлено триєдність світобудови: реальне проявлене життя, космос і невидима енергетична енергія духу предків. Безкінечник, який обходить по всьому периметру рушника з боку двох крил - він і є рухом душ, про які пишуть древні літописи. Духи предків тримають нашу землю в космічній безодні, що зараз підтверджує фізика та медицина, коли мова іде про наше планетарне інформаційне поле", - сказала вона.

Фото - Національний музей народної архітектури та побуту України

Окремої уваги заслуговує "Рушник національної єдності", який мав на меті ідею "об'єднання навколо єднання України і її розквіту".

"Цей рушник творився як симфонія возвеличення єдиної України. Але рушник - це жива істота, і стались певні трагічні речі: рушник фактично пережив долю України, ставши провісником і дзеркалом", - сказала вона.

Фото - Національний музей народної архітектури та побуту України

Олександра Теліженко наголосила, що українці повинні пам'ятати своє коріння, свою історію і традиції, щоб транслювати їх для всього світу і зберегти свою самоідентичність.

"Ми повинні подавати себе світу, і про нас мають знати. Ми маємо унікальні речі, ми повинні пишатись своєю культурою і традиціями", - завершила майстриня.

Фото - Національний музей народної архітектури та побуту України

Фото - Теліженко. Творча майстерня



Фото - Теліженко. Творча майстерня

Фото - Теліженко. Творча майстерня

Як відомо, у Києві у Національному музеї імені Тараса Шевченка з 4 по 25 серпня проходить виставка "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду", що демонструє розмаїття українського автентичного жіночого ладу.

UAINFO