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Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали!

  9   0 09.07.2021, 23:00 | Новости, Культура
Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали!

Теперь певица как никогда доступна народу - и ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом. В любом количестве, пишет UAINFO.org.

Такова завязка новой работы Оли Поляковой - клипа на песню «Взрослая девочка», премьера которого состоялась 9 июля. Сюжет клипа и песни - о том, что в круговороте дел и житейских хлопот нужно беречь свою внутреннюю девочку. Заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт от Оли Поляковой, чрезвычайно актуальный в постковидную эпоху. Кроме того, видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и «жизни на колесах» по разбитым дорогам.

Над самым экспериментальным клипом певицы работал Любомир Левицкий - знаменитый украинский режиссер, работающий в Голливуде. Левицкий не специализируется на музыкальных видео, но для Поляковой сделал исключение. Режиссер создал технически сложную, амбициозную работу, главную роль в которой исполнила звезда комедийной франшизы «Скажене весілля» Ирина Приходько. Другой особенностью видео стало использование нейромаркетинговых исследований, которые осуществила украинская компания Neurotrack.tech. В том числе благодаря нейромаркетингу получился продукт, максимально близкий к потребностям и ожиданиям аудитории Поляковой.

 

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