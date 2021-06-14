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Экс-жена Позитива назвала причины развода с артистом

  5   0 14.06.2021, 04:13 | Новости, Культура
Экс-жена Позитива назвала причины развода с артистом

Пара давала шанс восстановить семью.

Бывшая жена экс-солиста группы «Время и Стекло» Позитива, Анна Андрейчук впервые назвала причину развода с певцом, передает ТСН.

В программе «Світське життя» дизайнер поделилась, что решение о разрыве не было однодневным, а «имело накопительный эффект».

«Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим», - поделилась Аня.

Также экс-избранница композитора прокомментировала слухи о его изменах.

«Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила», - поделилась она.

Андрейчук добавила, что за почти два года, пока пара не жила вместе, они пытались восстановить семью и пытались встречаться. Супруги путешествовали и планировали общее будущее. Впрочем, не сложилось.

Бывшая звезды также рассказала, что родители сложно отреагировали на разрыв пары, поскольку думали, что у них все идеально - Анна не рассказывала даже о маленьких ссорах.

«Когда я родителям уже через несколько месяцев рассказала, что мы разъехались, у людей был шок. Мой отец только полгода назад впервые поговорил со мной на эту тему, потому что до этого ему было очень больно. Потому что он отдал свой цветочек старший в руки, а тут вернули», - поделилась дизайнер.

Анна отметила, что сейчас между эксами деловые отношения - они общаются только по поводу официального развода. Бывшие уже поделили имущество. У них была квартира, которую они продали и разделили деньги 50 на 50.

Фото HubLoid

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