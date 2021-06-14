Начались дорожные тесты серийного Alfa Romeo Tonale

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Италии новый кроссовер Alfa Romeo Tonale. В продаже он появится летом 2022 года.

Впервые о том, что Alfa Romeo разработает и выпустит на рынок кроссовер Tonale, стало известно в 2019 году. Но только сейчас начались дорожные тесты серийной версии этой новинки.

На какой платформе создается Tonale - не известно. Раньше его планировали создать на платформе альянса Fiat Chrysler Automobiles. Однако, теперь Alfa Romeo входит в концерн Stellantis, поэтому пока про платформу окончательно еще ничего не известно.

Судя по шпионским фотографиям, новый итальянский кроссовер получит современный спортивный дизайн кузова с большой радиаторной решеткой, оригинальными фарами и зеркалами заднего вида.





По слухам, под капотом находится 1,3 л турбодвигатель и несколько электромоторов. На одной электротяге такой кроссовер сможет проехать около 50 км.

В модельной линейке Alfa Romeo сейчас есть два кроссовера - Giulia и Stelvio. Однако, итальянская компания не очень довольна их продажами. Возможно, ситуацию изменит Tonale.

autonews.ua